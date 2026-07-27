En México afirmaron que Víctor Dávila tendrá vía libre para dejar América y llegar a Colo Colo

Colo Colo, además del impactó que generó con el arquero Vozinha, sigue buscando refuerzos para el segundo semestre y está cerca de lograr el fichaje del chileno Víctor Dávila, delantero en América de México.

Según informó el medio partidiario Aguilas Monumental, Dávila tendrá vía libre para dejar el equipo, ya que es inminente el fichaje del delantero colombiano Oscar Perea.

La llegada del ariete cafetero, de 20 años, permitirá a América prescindir de los servicios de Dávila y destrabar su situación, lo que facilitará las negociaciones con el cuadro albo.

El mismo portal afirmó que el acuerdo con Colo Colo será por una cesión con opción de compra por Dávila, quien puede sumar minutos recién en septiembre, tras haber sufrido una rotura de ligamentos en marzo pasado.