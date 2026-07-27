Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.9°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

En México afirmaron que Víctor Dávila tendrá vía libre para dejar América y llegar a Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un medio partidario de las Aguilas aseguró que el delantero será cedido con una opción de compra.

En México afirmaron que Víctor Dávila tendrá vía libre para dejar América y llegar a Colo Colo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo, además del impactó que generó con el arquero Vozinha, sigue buscando refuerzos para el segundo semestre y está cerca de lograr el fichaje del chileno Víctor Dávila, delantero en América de México.

Según informó el medio partidiario Aguilas Monumental, Dávila tendrá vía libre para dejar el equipo, ya que es inminente el fichaje del delantero colombiano Oscar Perea.

La llegada del ariete cafetero, de 20 años, permitirá a América prescindir de los servicios de Dávila y destrabar su situación, lo que facilitará las negociaciones con el cuadro albo.

El mismo portal afirmó que el acuerdo con Colo Colo será por una cesión con opción de compra por Dávila, quien puede sumar minutos recién en septiembre, tras haber sufrido una rotura de ligamentos en marzo pasado.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada