Informe del árbitro Gamboa denunció a Correa por "lenguaje ofensivo" tras duelo con Huachipato

El delantero Javier Correa nuevamente está comprometido por sus duras declaraciones, esta vez porque el árbitro Nicolás Gamboa consignó en su informe oficial el uso de lenguaje ofensivo por parte del argentino tras la visita de Colo Colo a Huachipato.

"Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones de Javier Correa, quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra", aseguró el escrito del referí.

Seguido a esto, Gamboa se encargó de replicar las palabras de Correa de forma textual, haciendo hincapié en el apartado donde el ariete sostuvo: "El árbitro hizo lo imposible para cobrar los offside, es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. (...) Tiene algo en contra de nosotros".

Tras la publicación del informe arbitral, el caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la ANFP, instancia que citará al jugador para que entregue su versión de los hechos en las próximas sesiones.