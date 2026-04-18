Portaaviones estadounidense USS Nimitz está en Valparaíso para ejercicios con la Armada
La formación de Everton para enfrentar a Universidad de Chile en el Sausalito
Laura Pausini cerró su paso por Chile con un segundo show en Santiago
La alineación que alista Fernando Ortiz para el duelo de Colo Colo ante Palestino
Belleza de miles de cerezos da un respiro sanador a ucranianos en medio de la guerra
La alineación que alista Fernando Ortiz para el duelo de Colo Colo ante Palestino
El vibrante empate de Concepción y La Serena en el "Ester Roa"
El portaaviones norteamericano USS "Nimitz" recaló el viernes en la bahía de Valparaíso, acompañado por el destructor USS "Gridley" y el petrolero USNS "Patuxent", en el marco de una actividad operativa planificada entre las armadas de Chile y Estados Unidos.
La unidad -que el jueves fue visitada en Coquimbo, durante su trayecto, por el Presidente José Antonio Kast- participa en la operación "Southern Seas 2026" bajo el Comando Sur estadounidense.
El "Nimitz" partió de San Diego (California) y su destino final es Norfolk (Virginia). Durante su permanencia en aguas nacionales desarrollará actividades profesionales y protocolares tanto en tierra como en el mar.
Entre estas se contemplan ejercicios Passex junto a buques de la Escuadra Nacional, maniobras que buscan fortalecer la interoperabilidad y permitir el intercambio de experiencias en operaciones de alta complejidad.