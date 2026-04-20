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El Servicio Nacional de Aduanas presentó en sociedad a sus futuros agentes, que se entrenan en la Escuela de Adiestramiento Canino de Los Andes, como parte del proyecto de aumento de canes detectores a lo largo del país.
"Desde sus primeras semanas de vida hasta su despliegue en terreno, estos ejemplares cumplen un rol estratégico en la detección de ilícitos y en el apoyo a procedimientos de alto impacto para la seguridad del país", afirmó el organismo.
Según Aduanas, entre 2020 y 2025 los canes -junto a nuevas tecnologías de fiscalización- han contribuido a procedimientos que permitieron la incautación de 1,6 toneladas de drogas tradicionales, como cocaína y marihuana, además de más de 330 dosis de drogas sintéticas.
El proceso de entrenamiento en la Región de Valparaíso también incluye a la segunda camada de canes de la Armada, posicionando al recinto como referente nacional en la materia.