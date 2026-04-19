PS conmemoró sus 93 años de historia en el monumento a Salvador Allende
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El Partido Socialista de Chile conmemoró este domingo 93 años desde su fundación (el 19 de abril de 1933), con acto frente al monumento del Presidente Salvador Allende (1970-1973) ubicado en la Plaza de la Constitución.
A la actividad, que incluyó una ofrenda floral, llegaron miembros de la mesa directiva, parlamentarios, alcaldes y militantes de base de la colectividad.
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