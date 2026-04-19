Colo Colo vio cortada su racha invicta tras caer ante Palestino en el Monumental
Publicado:
Fotos Destacadas
Colo Colo vio cortada su racha invicta tras caer ante Palestino en el Monumental
Lionel Altamirano guio la épica remontada de Huachipato con un doblete ante Audax Italiano
PS conmemoró sus 93 años de historia en el monumento a Salvador Allende
Fotos Recientes
Aduanas mostró a sus futuros agentes: se entrenan en Los Andes
Lionel Altamirano guio la épica remontada de Huachipato con un doblete ante Audax Italiano
Colo Colo vio cortada su racha invicta tras caer ante Palestino en el Monumental
Colo Colo puso fin a una racha de seis partidos consecutivos sin caer tras perder por 0-1 ante Palestino en la fecha 10 de la Liga de Primera. El "Cacique" también se despidió del liderato y quedó sumido al segundo lugar con 18 puntos, dos por detrás de los 20 que posee Deportes Limache.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados