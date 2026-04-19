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¡Para la people!: Pamela Díaz animó evento en el Monumental por el aniversario de Colo Colo

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Pamela Díaz fue la encargada de entretener el ambiente este domingo en el Estadio Monumental, durante el aniversario 101 de Colo Colo. La popular animadora se presentó en la previa del duelo que los "albos" protagonizaron ante Palestino por la décima fecha en la Liga de Primera.

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