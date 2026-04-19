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Colo Colo vio cortado su racha invicta tras caer ante Palestino en el Monumental

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Colo Colo puso fin a una racha de seis partidos consecutivos sin caer tras perder por 0-1 ante Palestino en la fecha 10 de la Liga de Primera. El "Cacique" también se despidió del liderato y quedó sumido al segundo lugar con 18 puntos, dos por detrás de los 20 que posee Deportes Limache.

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