La formación de Colo Colo para su debut en la Liga de Primera ante Deportes Limache
Publicado:
Colo Colo ya tiene todo listo para estrenarse en la Liga de Primera este 2026 y comenzará visitando a Deportes Limache en el "Elías Figueroa Brander" este sábado 31 de enero a las 12:00 horas. Para ese encuentro, el técnico Fernando Ortiz definió el siguiente esquema.
