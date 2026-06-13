El delantero Folarin Balogun lideró con un doblete la goleada 4-1 de Estados Unidos frente a Paraguay en SoFi Stadium en Los Angeles en su debut en el Mundial 2026. Los otros goles fueron anatods por Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna, mientras que Mauricio Magalhaes marcó el descuento de los albirrojos.

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