Segunda Sala evaluó la sanción de Javier Correa tras apelación de Colo Colo

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP se reunió este lunes para analizar la apelación de Colo Colo por la sanción de cuatro fechas impuesta a Javier Correa.

El delantero argentino recibió el castigo en primera instancia tras sus polémicos dichos contra el juez Nicolás Gamboa, quien consignó en su informe arbitral frases como "siempre nos caga" o "tiene algo en contra", lo que motivó la denuncia.

Pese a que las palabras se dieron tras la eliminación en Copa Chile, el reglamento obligó a cumplir la sanción en la Liga de Primera, competición donde Colo es líder y perdería a su artillero en los duelos con Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O'Higgins.

La resolución de la Segunda Sala resultará inapelable, por lo que el cuerpo técnico de liderado por Fernando Ortiz está a la espera del veredicto en las próximas horas.