Ethan Espinoza y Ariel Cáceres se inscribieron en el marcador de la victoria 2-0 de Deportes Concepción sobre Curicó Unido en el Estadio "Ester Roa" por la vuelta de los octavos de final en la Copa Chile, en una serie que finalizó 6-0 a favor del elenco "lila" en el global.

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