[Radio en vivo🎙] U. de Chile y Everton animan su revancha por octavos de Copa Chile
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La Copa Chile 2026 continúa con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.
La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.
Sigue en vivo y online los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile:
Domingo 27 de septiembre
0-1: 44' Diego Orellana (IQUI); 1-1: 45+6' Brayan Hurtado (ANT); 2-1: 51' Sebastián Leyton (ANT); 3-1: 82' José Bandez (ANT); 4-1: 89' Bastián Tapia (ANT)
1-0: 74' Ethan Espinoza (CON); 2-0: 87' Ariel Cáceres (CON)
Sábado 26 de septiembre
1-0: 3' Esteban Calderón (ÑUB); 1-1: 35' Richard Paredes, de penal (DPM); 2-1: 52' Esteban Calderón (ÑUB)
Viernes 25 de septiembre
1-0: 33' Gedeón Díaz (CC)
Miércoles 7 de octubre