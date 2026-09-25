[Radio en vivo🎙] U. de Chile y Everton animan su revancha por octavos de Copa Chile

La Copa Chile 2026 continúa con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.

La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Sigue en vivo y online los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile:

Vuelta de octavos

Domingo 27 de septiembre

Deportes Antofagasta 4-1 Deportes Iquique. Segundo tiempo. Estadio "Calvo y Bascuñán"

0-1: 44' Diego Orellana (IQUI); 1-1: 45+6' Brayan Hurtado (ANT); 2-1: 51' Sebastián Leyton (ANT); 3-1: 82' José Bandez (ANT); 4-1: 89' Bastián Tapia (ANT)

Deportes Concepción 2-0 Curicó Unido. Finalizado. Estadio "Ester Roa"

1-0: 74' Ethan Espinoza (CON); 2-0: 87' Ariel Cáceres (CON)

Universidad de Chile 0-0 Everton. Primer tiempo. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Sábado 26 de septiembre

Ñublense 2-1 Puerto Montt. Finalizado. Estadio "Nelson Oyarzún"

1-0: 3' Esteban Calderón (ÑUB); 1-1: 35' Richard Paredes, de penal (DPM); 2-1: 52' Esteban Calderón (ÑUB)

Universidad Católica 0-0 (2-4, en penales) Unión La Calera. Penales. Claro Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Viernes 25 de septiembre

Colo Colo 1-0 Audax Italiano. Finalizado. Estadio Nacional. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 33' Gedeón Díaz (CC)

Miércoles 7 de octubre