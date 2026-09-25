Cecilia Pérez ironizó contra Everton por querer el triunfo en la llave: Se pasaron tres pueblos

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, reaccionó con ironía ante la postura de Everton, que anunció que pedirá el triunfo en la llave de octavos de la Copa Chile, tras la suspensión del partido de ida por los vandálicos incidentes de barristas de la U en Sausalito.

"Se pasaron tres pueblos. Me recuerda al partido con Independiente. El presidente de Independiente, no habían pasado ni cinco minutos, y en vez de preocuparse de la seguridad como organizador del espectáculo, estaba pidiendo los puntos", lanzó Pérez.

La exministra recalcó que "siempre hemos sido de una sola línea" y que siempre van a condenar la violencia en este tipo de incidentes, y que "Universidad de Chile nunca a va a estar favor".

"Pero de ahí a señalar que no están las condiciones para jugar, que quieren la llave completa, cuando van perdiendo y quedan ocho minutos para que termine el partido, eso no corresponde", expresó con indignación.

Pérez también culpó a Everton como organizadores del espectáculo y precisó que toda decisión respecto a este partido está en manos de la Federación de Fútbol de Chile.

"Somos respetuosos y si se tiene que jugar, se tendrá que jugar, y si nos tenemos que llevar el partido, porque somos los justos ganadores, es lo que yo creo que corresponde", aseveró.

"Pero ahí no querer más partidos, como un dos por uno, como liquidación llegar y llevar, dónde la viste", volvió a lanzar con ironía Pérez.

Además, Pérez indicó que tampoco corresponde que castiguen a la hinchada de la U para el partido de vuelta "por un problema que tuvo el club organizador, que no somos nosotros".

Por último, Pérez reiteró: "Quedaban ocho minutos y la complejidad es que el partido de vuelta es el domingo. ¿Se va a jugar mañana? ¿El sábado? ¿El domingo antes? Lo que corresponde, deportivamente, por como estaba jugando la U, que el partido se de por terminado".