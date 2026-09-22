Everton y la U reanudan su duelo de ida por Copa Chile en el Nacional
Sigue los resultados en Cooperativa.cl
Sigue los resultados en Cooperativa.cl
Este miércoles 23 de septiembre continúan los octavos de final de la Copa Chile 2026 con sus compromisos de ida.
- Sigue los partidos en vivo y online:
0-1: 61' Juan Martín Lucero (UCH)
1-0: 62' Alexis Sabella (DPM); 2-0: 71' Jason Flores (DPM)
0-1: 64' Sebastián Cabrera (COQ); 1-1: 70' Camilo Orellana (COB); 1-2: 87' Ythans Blanco (COQ)
0-1: 3' Joaquín Larrivey, de penal (CON); 0-2: 6' Norman Rodríguez (CON); 0-3: 45+3' Misael Dávila (CON); 0-4: 83' Joaquín Larrivey (CON)
0-1: 64' Martín Gómez (UC); 1-1: 79' Juan Pablo Salomoni (ULC)
1-0: 3' Brayan Garrido (IQUI); 1-1: 66' José Bández (ANT)
1-0: 6' Arnaldo Castillo (OHI); 2-0: 65' Bastián Yáñez (OHI); 2-1: 80' Pablo Brito (SC)