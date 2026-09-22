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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Everton y la U reanudan su duelo de ida por Copa Chile en el Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Este miércoles 23 de septiembre continúan los octavos de final de la Copa Chile 2026 con sus compromisos de ida.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Sábado 27 de septiembre.

0-1: 61' Juan Martín Lucero (UCH)

Martes 22 de septiembre

  • Deportes Puerto Montt 2-0 Ñublense. Finalizado. Estadio Chinquihue

1-0: 62' Alexis Sabella (DPM); 2-0: 71' Jason Flores (DPM)

  • Cobreloa 1-2 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio Zorros del Desierto

0-1: 64' Sebastián Cabrera (COQ); 1-1: 70' Camilo Orellana (COB); 1-2: 87' Ythans Blanco (COQ)

Miércoles 23 de septiembre

  • Curicó Unido 0-4 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio La Granja

0-1: 3' Joaquín Larrivey, de penal (CON); 0-2: 6' Norman Rodríguez (CON); 0-3: 45+3' Misael Dávila (CON); 0-4: 83' Joaquín Larrivey (CON)

0-1: 64' Martín Gómez (UC); 1-1: 79' Juan Pablo Salomoni (ULC)

  • Deportes Iquique 1-1 Deportes Antofagasta. Finalizado. Estadio Tierra de Campeones 

1-0: 3' Brayan Garrido (IQUI); 1-1: 66' José Bández (ANT)

Jueves 24 de septiembre

  • O'Higgins 2-1 Deportes Santa Cruz. Finalizado. Estadio El Teniente

1-0: 6' Arnaldo Castillo (OHI); 2-0: 65' Bastián Yáñez (OHI); 2-1: 80' Pablo Brito (SC)

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