Los resultados de las revanchas por los octavos de final de la Copa Chile

La Copa Chile 2026 continúa con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.

La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Sigue en vivo y online los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile:

Vuelta de octavos

Domingo 27 de septiembre

Deportes Antofagasta 4-1 Deportes Iquique (1-1 en la ida). Finalizado. Estadio "Calvo y Bascuñán"

0-1: 44' Diego Orellana (IQUI); 1-1: 45+6' Brayan Hurtado (ANT); 2-1: 51' Sebastián Leyton (ANT); 3-1: 82' José Bandez (ANT); 4-1: 89' Bastián Tapia (ANT)

Deportes Concepción 2-0 Curicó Unido (4-0 en la ida). Finalizado. Estadio "Ester Roa"

1-0: 74' Ethan Espinoza (CON); 2-0: 87' Ariel Cáceres (CON)

Universidad de Chile 1-1 Everton (1-0 en la ida). Finalizado. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 45+1' Eduardo Vargas (UCH); 1-1: 55' Nicolás Montiel (EVE)

Deportes Santa Cruz 1-3 O'Higgins (1-2 en la ida). Finalizado. Estadio "Joaquín Muñoz"

0-1: 17'; Thiago Vecino (OHI); 1-1: 66' Yashir Pinto (SC); 1-2: 73' Nicolás Guerrero, en contra (OHI); 1-3: 75' Arnaldo Castillo (OHI)

Sábado 26 de septiembre

Ñublense 2-1 Puerto Montt (0-2 en la ida) . Finalizado. Estadio "Nelson Oyarzún"

1-0: 3' Esteban Calderón (ÑUB); 1-1: 35' Richard Paredes, de penal (DPM); 2-1: 52' Esteban Calderón (ÑUB)

Universidad Católica 0-0 (2-4, en penales, 1-1 en la ida) Unión La Calera. Penales. Claro Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Viernes 25 de septiembre

Colo Colo 1-0 Audax Italiano (0-0 en la ida). Finalizado. Estadio Nacional. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 33' Gedeón Díaz (CC)

Miércoles 7 de octubre