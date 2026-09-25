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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Santa Cruz y O'Higgins animan revancha por octavos de Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Santa Cruz y O'Higgins animan revancha por octavos de Copa Chile
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La Copa Chile 2026 continúa con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.

La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Sigue en vivo y online los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile: 

Vuelta de octavos

Domingo 27 de septiembre

  • Deportes Antofagasta 4-1 Deportes Iquique (1-1 en la ida). Finalizado. Estadio "Calvo y Bascuñán"

0-1: 44' Diego Orellana (IQUI); 1-1: 45+6' Brayan Hurtado (ANT); 2-1: 51' Sebastián Leyton (ANT); 3-1: 82' José Bandez (ANT); 4-1: 89' Bastián Tapia (ANT)

  • Deportes Concepción 2-0 Curicó Unido (4-0 en la ida). Finalizado. Estadio "Ester Roa"

1-0: 74' Ethan Espinoza (CON); 2-0: 87' Ariel Cáceres (CON)

1-0: 45+1' Eduardo Vargas (UCH); 1-1: 55' Nicolás Montiel (EVE)

  • Deportes Santa Cruz 0-1 O'Higgins (1-2 en la ida). Segundo tiempo. Estadio "Joaquín Muñoz"

0-1: 17'; Thiago Vecino (OHI)

Sábado 26 de septiembre

  • Ñublense 2-1 Puerto Montt (0-2 en la ida) . Finalizado. Estadio "Nelson Oyarzún"

1-0: 3' Esteban Calderón (ÑUB); 1-1: 35' Richard Paredes, de penal (DPM); 2-1: 52' Esteban Calderón (ÑUB)

Viernes 25 de septiembre

1-0: 33' Gedeón Díaz (CC)

Miércoles 7 de octubre

  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

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