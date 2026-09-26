Se reanudó la venta de entradas para la revancha entre la U y Everton en el Nacional

Luego de una detención transitoria, este sábado se retomó la venta de entradas para el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton por los octavos de final de la Copa Chile, a disputarse en el Estadio Nacional con una mirada puesta en la seguridad.

La Delegación Presidencial Metropolitana había congelado el proceso mientras adoptaba medidas producto de los graves incidentes con pirotecnia protagonizados por la barra azul que suspendieron la ida en el Estadio Sausalito.

Aunque los boletos volvieron a estar disponibles en el sistema PuntoTicket, cabe recordar que los 2.866 seguidores azules que asistieron al sector Cerro en Viña del Mar quedaron vetados del encuentro en Santiago.

Esa determinación también incluyó la prohibición de público evertoniano y la reclasificación de seguridad de Tipo B a Tipo A.

Cabe recordar que los ocho minutos restantes de la ida se jugarán este domingo 27 de septiembre a puertas cerradas en el Nacional, a las 14:45 horas. Posteriormente, a las 17:30, se jugará la revancha con público.