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Otra lamentable situación ocurrió en el fútbol nacional este jueves, con la suspensión del partido entre Everton y Universidad de Chile en la ida de octavos de final de la Copa Chile, por vandálicos incidentes, en el minuto 82, causados por barristas azules, que usaron pirotecnia y lanzaron bengalas en varios sectores de la cancha en Sausalito de Viña del Mar.
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