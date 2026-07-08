Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.2°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Coquimbo Unido festejó de la mano de Luis Riveros ante La Calera en semis de Copa de la Liga

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La ida de las semifinales de Copa de la Liga arrancaron un 1-0 de Coquimbo Unido en su visita a Unión La Calera, gracias a la jugada de Nicolás Johansen que concretó en gol Luis Riveros a la media hora de partido.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados