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El "idilio" de Messi e Infantino se tomó los memes tras la remontada de Argentina

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El triunfo de Argentina por 3-2 sobre Egipto desató una ola de memes apuntando al "idilio" de Lionel Messi y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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