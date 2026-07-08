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Camila Vallejo reapareció en actividad del Servel

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El Servicio Electoral (Servel) lanzó el Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Politica, en la sede del Congreso en Santiago, iniciativa que genera un "sistema de monitoreo sistemático, análisis y visibilización de la conversación tóxica digital dirigida a mujeres en el espacio político chileno, enfocado en la prevención estructural de la violencia de género en entornos digitales".

La ceremonia fue liderada por la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, y contó con la presencia de la exsenadora RN Marcela Sabat, la exministra de la Mujer Antonia Orella y la otrora vocera de la administración Boric, Camila Vallejo.

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