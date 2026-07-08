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Grandes y chicos hicieron fila para cruzar por los patios de La Moneda

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Niños y adultos fueron el público que este miércoles 8 de julio recibió el Palacio de La Moneda, que abrió sus patios para cruzar por ellos, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la Presidencia de la Republica.

El paso desde Moneda a Alameda, o viceversa, fue común durante el gobierno de Ricardo Lagos, pero luego se debió suspender porque se volvió común que algunas personas ingresaran a oficinas y pidieran cosas o gestiones, lo que obligaba a un constante accionar de Carabineros, para escoltarlas fuera del recinto.

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