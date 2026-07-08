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Esta es la formación que preparó el técnico Didier Deschamps en Francia, para el duelo contra Marruecos este jueves en Boston, desde las 16:00 horas, en la primera llave de cuartos de final del Mundial 2026.
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