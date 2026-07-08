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La formación de Marruecos para desafiar a Francia en cuartos del Mundial 2026

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Esta es la formación de Marruecos para enfrentar a Francia, este jueves desde las 16:00 horas en Boston, en los cuartos de final del Mundial 2026.

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