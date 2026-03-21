Coquimbo Unido lamentó un penal errado en el empate frente a Colo Colo en la Copa de la Liga
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Coquimbo Unido consiguió un tardío 1-1 ante Colo Colo en su estreno por la Copa de la Liga en el Monumental. Pese al resultado, el cuadro "pirata" lamentó no llevarse un triunfo después de que Alejandro Azócar errase un penal en los descuentos del partido.
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