Audax Italiano consiguió un valioso triunfo por 2-4 ante Deportes La Serena en La Portada durante la quinta fecha de la Copa de la Liga. Un triplete de Ignacio Fuenzalida sirvió para encaramar a los forasteros al liderato del Grupo D, a la espera de que Universidad de Chile se enfrente a Unión La Calera este domingo.

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