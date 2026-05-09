Ignacio Fuenzalida lideró la remontada de Audax con un triplete ante La Serena en La Portada
Publicado:
Fotos Destacadas
Casi 1000 niños llegaron al casting de la versión infantil de "Ahora caigo"
Inter de Milán se reunió con el papa León XIV tras coronarse campeón en Italia
Laura Fernández juró como la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica
Fotos Recientes
Ignacio Fuenzalida lideró la remontada de Audax con un triplete ante La Serena en La Portada
Inauguran una estatua dorada de Trump de 4,5 metros en su club de golf
La formación de Colo Colo para recibir a Deportes Concepción por la Copa de la Liga
Audax Italiano consiguió un valioso triunfo por 2-4 ante Deportes La Serena en La Portada durante la quinta fecha de la Copa de la Liga. Un triplete de Ignacio Fuenzalida sirvió para encaramar a los forasteros al liderato del Grupo D, a la espera de que Universidad de Chile se enfrente a Unión La Calera este domingo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados