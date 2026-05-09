Casi 1000 niños llegaron al casting de la versión infantil de "Ahora caigo" con Daniel Fuenzalida
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Cerca de mil niños llegaron junto a sus familias al casting de “Ahora Caigo Kids”, la nueva versión infantil del programa de concursos de TVN que debutará durante las vacaciones de invierno y que será conducida por Daniel Fuenzalida. "Hoy transformarte en el animador de un programa infantil, porque en definitiva ‘Ahora Caigo Kids’ va a ser un programa infantil, que yo nunca había hecho, es una tremenda responsabilidad, un desafío y algo muy bonito en mi carrera", reflexionó Fuenzalida.
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