La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer las versiones especiales del balón Cumbre para las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026, que enfrentarán a Palmeiras con Estudiantes de La Plata en Montevideo y a Boca Juniors con Atlético Mineiro en Barranquilla.

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