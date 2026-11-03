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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer las versiones especiales del balón Cumbre para las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026, que enfrentarán a Palmeiras con Estudiantes de La Plata en Montevideo y a Boca Juniors con Atlético Mineiro en Barranquilla.
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