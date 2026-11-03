A tres días de celebrar la Teletón 2026 este 6 y 7 de noviembre, Don Francisco dio el vamos a la tradicional campaña de recaudación solidaria en un enfático llamado a donar al ser "momentos difíciles".

En la Casa Matriz de Banco de Chile, ubicada en Santiago, el histórico conductor televisivo estuvo acompañado por niño embajador de la campaña, Iaán Calderón, y los cantantes urbanos Princesa Alba y Sinaka que interpretaron el himno oficial "Súmate a lo que nos une", donde el artista modificó la letra para decir que "a Don Francisco le gusta perrear".

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