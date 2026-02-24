Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Libertadores: La desazón de Huachipato tras perder ante Carabobo en Talcahuano

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Huachipato quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por 2-1 ante Carabobo en el Estadio CAP por la Fase 2 del certamen sudamericano. La llave terminó 3-1 a favor de los venezolanos y los jugadores del club acerero evidenciaron su desazón con la derrota.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados