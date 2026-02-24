Libertadores: La desazón de Huachipato tras perder ante Carabobo en Talcahuano
Huachipato quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por 2-1 ante Carabobo en el Estadio CAP por la Fase 2 del certamen sudamericano. La llave terminó 3-1 a favor de los venezolanos y los jugadores del club acerero evidenciaron su desazón con la derrota.
