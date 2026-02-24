Cristian Garin tuvo emotivo festejo en San Carlos de Apoquindo tras avanzar a octavos en el Chile Open
Publicado:
Fotos Destacadas
Comercio cerrado y clases canceladas en Guadalajara tras violencia por muerte de "El Mencho"
O'Higgins lanzó nueva camiseta para la revancha con Bahía en Copa Libertadores
Matteo Bocelli enamoró a la Quinta Vergara en su regreso a Viña
Fotos Recientes
Cristian Garin tuvo emotivo festejo en San Carlos de Apoquindo tras avanzar a octavos en el Chile Open
OPE reveló el retrato oficial del Presidente José Antonio Kast
Lluvias dejan al menos 23 muertos en el sureste de Brasil
El chileno Cristian Garin tuvo un emotivo festejo en San Carlos de Apoquindo este martes, tras remontar ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo por 3-6, 6-3 y 6-3 y avanzar a los octavos de final del Chile Open. Tras el partido, el ariqueño levantó los brazos al cielo, en honor a su fallecido padre.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados