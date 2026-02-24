Síguenos:
Cristian Garin tuvo emotivo festejo en San Carlos de Apoquindo tras avanzar a octavos en el Chile Open

El chileno Cristian Garin tuvo un emotivo festejo en San Carlos de Apoquindo este martes, tras remontar ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo por 3-6, 6-3 y 6-3 y avanzar a los octavos de final del Chile Open. Tras el partido, el ariqueño levantó los brazos al cielo, en honor a su fallecido padre.

