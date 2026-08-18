Universidad Católica se enfrenta a Estudiantes por Copa Libertadores
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12:06 - | Recuerda que el duelo de la UC irá con la alegría de siempre a través del micrófono dorado de Cooperativa Deportes
12:05 - | La formación de la UC para su revancha con Estudiantes en la Libertadores
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11:59 - | Una mermada UC se jugará la vida ante Estudiantes para avanzar a cuartos en la Libertadores
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