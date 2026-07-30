Hincha de Boca recibió un golpe en Rancagua antes del partido con O'Higgins

Un hincha de Boca Juniors fue agredido en Rancagua durante la previa del partido que el conjunto argentino disputará ante O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Según un registro publicado por Radio Bienvenida, el aficionado, quien vestía una camiseta del elenco "xeneize", recibió gritos mientras esperaba para cruzar una calle junto a otras personas.

¿Cómo fue la agresión contra el hincha de Boca?

En las imágenes se observa que un sujeto vestido de negro se acercó al fanático argentino, comenzó a increparlo, lo empujó y posteriormente le propinó un golpe en el rostro.

El registro se difundió durante las horas previas a la revancha entre O'Higgins y Boca Juniors, programada para este jueves a las 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

¿Qué se juega O'Higgins ante Boca Juniors?

El cuadro rancagüino buscará remontar la llave ante el equipo argentino para avanzar a los octavos de final del torneo continental. El ganador de la serie continuará en la Copa Sudamericana.