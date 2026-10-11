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Caputto tras la goleada de Coquimbo a Colo Colo: Este es un equipo que rompe paradigmas

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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Hernán Caputto, entrenador de Coquimbo Unido, celebró la contundencia exhibida frente a Colo Colo en la previa de la final ante O'Higgins por la Copa de la Liga, este próximo 16 de octubre. "Más allá de la historia o de la cantidad de goles y todo eso, al final este es un equipo que ustedes ya están acostumbrados que rompe paradigmas cada día y que va a seguir así", sostuvo.

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