Coquimbo tomó impulso para la final de la Copa de la Liga con goleada a Colo Colo
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Coquimbo llegará inspirado a la final de la Copa de la Liga ante O'Higgins, este viernes 16 de octubre, luego de vencer por 5-2 a Colo Colo en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" durante la fecha 24 de la Liga de Primera. Doblete de Nicolás Johansen fue secundado por tantos de Guido Vadalá, Benjamín Chandía y Lucas Pratto.
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