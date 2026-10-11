Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.1°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Coquimbo tomó impulso para la final de la Copa de la Liga con goleada a Colo Colo

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Coquimbo llegará inspirado a la final de la Copa de la Liga ante O'Higgins, este viernes 16 de octubre, luego de vencer por 5-2 a Colo Colo en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" durante la fecha 24 de la Liga de Primera. Doblete de Nicolás Johansen fue secundado por tantos de Guido Vadalá, Benjamín Chandía y Lucas Pratto.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados