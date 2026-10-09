La doctora en Bioquímica Rosa Devés, exrectora de la Universidad de Chile, fue galardonada con el premio "Don Quijote de la Mancha 2026", otorgado por la Universidad Miguel de Cervantes (UMC) en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria académica, liderazgo y profunda dedicación a la educación pública.

Durante la ceremonia, la rectora de la UMC, Francisca Ortega, explicó que se trata del premio más importante que entrega la casa de estudios, y valoró el rol histórico de la académica como la primera mujer en liderar la Universidad de Chile.

"Ella representa el espíritu del Quijote, el espíritu de alguien que trabaja por una sociedad más justa y por hacer realidad los sueños de todos", expresó en la instancia, que contó con la presencia de la actual rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala; su par de la Universidad Bernardo O'Higgins, Claudio Ruff; el Premio Nacional de Artes Musicales 2026, Luis Orlandini, y otras figuras del mundo académico.

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