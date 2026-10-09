La Universidad Alberto Hurtado se alista para celebrar, entre el 26 y el 30 de octubre, su segunda Semana de la Inteligencia Artificial; evento en el que abordará la preocupación generalizada en torno al avance de esta tecnología, y reflexionará sobre su rápido desarrollo e impacto en la sociedad.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la vicerrectora académica de esta casa de estudios, Antonia Larraín, explicó que la primera edición de la Semana se realizó hace menos de un año, en diciembre de 2025, pero debido al vertiginoso avance de la IA, en este periodo "han pasado muchas cosas y el tema está cada vez más presente en la discusión pública".

En este contexto, "queremos promover una conversación y participar en la discusión respecto de la regulación, las transformaciones en el mundo educacional, laboral; en tener una mirada ética y también tomar una posición crítica respecto a esta transformación", señaló.

La profesora destacó que el evento tendrá "una programación muy variada, abierta a toda la sociedad", e incluirá conferencias de representantes de la sociedad civil de varias universidades chilenas y también del extranjero.

El objetivo es "unir no solamente la investigación y el mundo académico, sino que ser un espacio donde nos vinculamos a conversar con el mundo del trabajo, con empresas tecnológicas, y también con empresas y organizaciones del Estado, para pensar la inteligencia artificial", indicó Larraín.

LEER ARTICULO COMPLETO