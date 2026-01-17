La animada jornada del plantel de Deportes Concepción
Publicado:
El plantel de Deportes Concepción llegó a la Laguna San Pedro para disfrutar de una jornada donde se mezcló trabajo físico y diversión.
