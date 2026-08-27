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Europa League: Viktoria Plzen logró la hazaña ante Estrella Roja y avanzó a la fase de liga

Publicado: | Fuente: Youtube Viktoria Plzen
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Viktoria Plzen logró la hazaña ante Estrella Roja, tras haber perdido por 3-0 la ida, y avanzó a la fase de liga de la Europa League, tras ganar por 5-1 este jueves en República Checa, en un partido que se extendió hasta el alargue. Prince Adu, Denis Visinsky, Patrick Hrosovsky, Christophe Kabongo y el héroe David Krcik anotaron los goles del cuadro checo; mientras que Mirko Ivanic anotó para los de Belgrado.

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