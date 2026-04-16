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Nottingham Forest eliminó a Porto en Europa League y volvió a semis coperas tras 42 años

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
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Gracias al solitario gol de Morgan Gibbs-White (12') en la revancha, Nottingham Forest dejó en el camino a Porto con global de 2-1 en cuartos de final de Europa League, resultado que devolvió al cuadro inglés a unas semifinales internacionales luego de 42 años.

La última vez que el Forest estuvo entre los cuatro mejores de un torneo continental fue la Copa UEFA (predecesora de la Europa League) de 1983/1984, donde fue vencido por Anderlecht.

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