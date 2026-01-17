Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol 7
Chile enfrenta a Brasil en la final del Mundial de la Kings League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El duelo se disputará en el Allianz Parque.
El duelo se disputará en el Allianz Parque.
El equipo que representa a Chile en el Mundial de la Kings League, presidido por el futbolista Arturo Vidal y el streamer Shelao, se enfrenta este sábado a la selección local de Brasil en la gran final del torneo de fútbol 7. El partido se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo.