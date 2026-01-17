El equipo que representa a Chile en el Mundial de la Kings League, presidido por el futbolista Arturo Vidal y el streamer Shelao, se enfrenta este sábado a la selección local de Brasil en la gran final del torneo de fútbol 7. El partido se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Brasil vs. Chile. 20:00 horas. Allianz Parque.