La Roja Femenina venció por 2-1 a Nueva Zelanda este lunes en Casablanca, Marruecos, en su preparación para el Mundial Sub 17 que arrancará en el país africano a partir del sábado 17 de octubre. Los goles de Chile fueron de Antonella Martínez y Kiara Concha.

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