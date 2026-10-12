La Roja Femenina venció a Nueva Zelanda en su último amistoso antes del Mundial Sub 17
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La Roja Femenina venció por 2-1 a Nueva Zelanda este lunes en Casablanca, Marruecos, en su preparación para el Mundial Sub 17 que arrancará en el país africano a partir del sábado 17 de octubre. Los goles de Chile fueron de Antonella Martínez y Kiara Concha.
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