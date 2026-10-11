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La Roja Femenina vivió en La Florida una fiesta de goles ante Bolivia

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En su primer amistoso de octubre, La Roja femenina dirigida por Luis Mena triunfó 7-0 ante Bolivia en el Bicentenario de La Florida. Millaray Cortés, un triplete de Adriana Moreno, Nerea Sánchez, un autogol de Aide Mendiola y un postrero tanto de Milenka Pavez permitieron los festejos.

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