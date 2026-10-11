La Roja Femenina vivió en La Florida una fiesta de goles ante Bolivia
Publicado:
Fotos Destacadas
Así amaneció San Carlos de Apoquindo tras el aluvión
Maureira vuelve a la titularidad: La formación de Colo Colo para la visita a Coquimbo Unido
Max Verstappen saldrá primero en la carrera sprint en Marina Bay
Fotos Recientes
La Roja Femenina vivió en La Florida una fiesta de goles ante Bolivia
Cristopher Díaz fue héroe de La Calera en el sufrido empate ante D. Concepción en Collao
Coquimbo tomó impulso para la final de la Copa de la Liga con goleada a Colo Colo
En su primer amistoso de octubre, La Roja femenina dirigida por Luis Mena triunfó 7-0 ante Bolivia en el Bicentenario de La Florida. Millaray Cortés, un triplete de Adriana Moreno, Nerea Sánchez, un autogol de Aide Mendiola y un postrero tanto de Milenka Pavez permitieron los festejos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados