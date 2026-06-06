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Bélgica aplastó a Túnez en su último amistoso antes del Mundial 2026

Publicado: | Fuente: ESPN Deportes
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Bélgica venció por un contundente 5-0 a Túnez en el Estadio "Rey Balduino" en su último encuentro amistoso antes del Mundial de Norteamérica. Los goles para los "Diablos Rojos" llegaron por parte de Leandro Trossard (28'), Charles De Ketelaere (53'), Kevin De Bruyne (65'), Dodi Lukebakio (85') y Nicolas Raskin (87'). Mientras que en el cuadro africano, Ismael Gharbi fue expulsado al minuto 62 de partido.

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