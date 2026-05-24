"Compañero de charlas y entrenamientos": El mensaje de Alexis por el retiro de Azpilicueta
"Tu larga carrera en la élite no la tiene cualquiera", destacó el chileno sobre el español.
"Tu larga carrera en la élite no la tiene cualquiera", destacó el chileno sobre el español.
El futbolista español César Azpilicueta anunció su retiro a los 36 años luego de haber cerrado la temporada con Sevilla y el delantero chileno Alexis Sánchez le dedicó un emotivo mensaje de despedida.
El tocopillano recordó antiguos cara a cara en los Arsenal vs. Chelsea: "Azpilicueta, solo me queda decir que como rival eras muy pesado conmigo, pero compartiendo un camarín y defendiendo al Sevilla agradezco el compañerismo que tuviste con el resto y el profesionalismo día a día".
"Tu larga carrera en la élite no la tiene cualquiera, más hoy que el fútbol ha cambiado mucho", sumó Alexis en su escrito vía Instagram.
"Ahora te toca disfrutar la familia y todo lo que tengas por delante. Un abrazo grande de tu compañero de charlas y de entrenamientos juntos", cerró el nacional.