"Compañero de charlas y entrenamientos": El mensaje de Alexis por el retiro de Azpilicueta

El futbolista español César Azpilicueta anunció su retiro a los 36 años luego de haber cerrado la temporada con Sevilla y el delantero chileno Alexis Sánchez le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

El tocopillano recordó antiguos cara a cara en los Arsenal vs. Chelsea: "Azpilicueta, solo me queda decir que como rival eras muy pesado conmigo, pero compartiendo un camarín y defendiendo al Sevilla agradezco el compañerismo que tuviste con el resto y el profesionalismo día a día".

"Tu larga carrera en la élite no la tiene cualquiera, más hoy que el fútbol ha cambiado mucho", sumó Alexis en su escrito vía Instagram.

"Ahora te toca disfrutar la familia y todo lo que tengas por delante. Un abrazo grande de tu compañero de charlas y de entrenamientos juntos", cerró el nacional.