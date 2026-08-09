Manchester City remó desde atrás en su último partido amistoso por Asia y logró un triunfo de 3-1 sobre Atlético de Madrid, gracias al doblete de Omar Marmoush y el gol de Rayan Ait-Nouri que neutralizaron el tanto "colchonero" de Jorge Domínguez.

Los "citizens" iniciarán su temporada oficial con la Community Shield ante Arsenal el próximo domingo 16 de agosto, mientras que al "Atleti" le queda un último amistoso con Olympique de Marsella antes del comienzo de La Liga.

LEER ARTICULO COMPLETO