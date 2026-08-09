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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección italiana

Maldini: "Guardiola estuvo a punto de aceptar en la selección italiana"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

"Nos dijo claramente: denme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta", aseguró Maldini.

Maldini:
 Xinhua
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Paolo Maldini, exdirector técnico en la Federación Italiana de Fútbol, reveló que el entrenador español Josep Guardiola estuvo a punto de asumir como seleccionador de la "Azzurra", en un puesto al que finalmente llegó Roberto Mancini.

Tras la fallida búsqueda por Andrea Pirlo, que a la postre significó la renuncia de Maldini a su cargo, Carlo Ancelotti rechazó el cargo porque "Brasil había reafirmado su total confianza en él".

Maldini pensó en Guardiola porque "es el entrenador que mejor representa el juego técnico y ofensivo", como explicó en entrevista con el diario Corriere della Sera.

"A través de unos amigos, había expresado la idea de entrenar a una selección nacional. Fuimos a visitarlo a Barcelona, ​​almorzamos juntos y hablamos durante todo el día. Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel", aseguró.

Maldini también negó la presunta exigencia de 20 millones de euros por parte de Pep, descartando anteriores versiones periodísticas: "El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: denme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta".

Finalmente, el excentral explicó que "no aceptó por cansancio", pues "Guardiola viene de 10 años agotadores en la Premier League. Le operaron de la espalda. Quiere descansar. Pero fue una conversación muy seria. Analizamos las plantillas, desde la sub 17 en adelante".

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