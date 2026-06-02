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Marruecos goleó a Madagascar y se despidió de sus hinchas antes del Mundial

Publicado: | Fuente: Youtube
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Marruecos goleó por 4-0 a la débil selección de Madagascar este martes en Rabat, en un amistoso para despedirse de sus hinchas antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial de 2026. Los goles fueron de Ismael Saibari (doblete), Soufiane Rahimi y Ayoube El Kaabi. Los "Leones del Atlas", que jugará en el Grupo C ante Brasil, Haití y Escocia, tendrá su último amistoso el domingo, ante Noruega en Nueva Jersey.

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