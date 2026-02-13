Este viernes, la selección de fútbol de Jamaica y la firma alemana Adidas lanzaron los uniformes 2026 del equipo caribeño, inspirados en el legendario cantante de reggae Bob Marley.

Además de los uniformes titular y alternativo que debutarán en el repechaje al Mundial 2026, además se reveló una colección completa de ropa, incluyendo camiseta pre-partido y de entrenamiento con un logotipo conmemorativo.

