Selección de Jamaica lanzó sus nuevas camisetas inspiradas en Bob Marley
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de la UC para visitar a Cobresal en El Salvador
El Paseo Bandera cumple 10 días bajo obras que buscan retornar el transporte público
Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi contrajeron matrimonio
Fotos Recientes
Selección de Jamaica lanzó sus nuevas camisetas inspiradas en Bob Marley
Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi contrajeron matrimonio
La formación de la UC para visitar a Cobresal en El Salvador
Este viernes, la selección de fútbol de Jamaica y la firma alemana Adidas lanzaron los uniformes 2026 del equipo caribeño, inspirados en el legendario cantante de reggae Bob Marley.
Además de los uniformes titular y alternativo que debutarán en el repechaje al Mundial 2026, además se reveló una colección completa de ropa, incluyendo camiseta pre-partido y de entrenamiento con un logotipo conmemorativo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados