Selección de Jamaica lanzó sus nuevas camisetas inspiradas en Bob Marley

Este viernes, la selección de fútbol de Jamaica y la firma alemana Adidas lanzaron los uniformes 2026 del equipo caribeño, inspirados en el legendario cantante de reggae Bob Marley.

Además de los uniformes titular y alternativo que debutarán en el repechaje al Mundial 2026, además se reveló una colección completa de ropa, incluyendo camiseta pre-partido y de entrenamiento con un logotipo conmemorativo.

